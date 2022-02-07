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Arkadaşların alkol eğlencesinde kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika

Arkadaşların alkol eğlencesinde kan aktı: 2 yaralı

07.02.2022 22:37
Arkadaşların alkol eğlencesinde kan aktı: 2 yaralı

ANTALYA Konyaaltı Sahilinde otomobil park alanında alkol alan iki arkadaşın tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

ANTALYA Konyaaltı Sahilinde otomobil park alanında alkol alan iki arkadaşın tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Orhan T. (58) bıçakla, Erhan Y. ise tüfekle yaralanması sonucu hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili otomobil park yerinde meydana geldi. Orhan T. ve Erhan Y., iddiaya göre sahilin otopark yalanına gelerek burada sandalye ve masa kurarak bir süre alkol aldı. Arkadaşlar alkolün de etkisiyle tartışmaya başlarken, Erhan Y., motosikletiyle olay yerinden ayrıldı. Erhan Y.'nin bir süre sonra tekrar Orhan T.'nin olduğu alana gelmesiyle ikili arasında tartışma devam etti. Tartışmanın büşümesiyle Orhan T. otomobilinden aldığı tabanca, Erhan Y. ise elindeki bıçakla birbirlerine saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Orhan T. (58) bıçak darbesiyle elinden, Erhan Y. ise tüfekle karın bölgesinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDITüfek sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karın bölgesinden yaralanan Erhan Y.'ye ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, elinden yaralanan Orhan T.'yi ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Erhan Y.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.1 TÜFEK, 2 BIÇAK VE 3 KARTUŞ BULUNDU

Polis ekipleri bölgeyi emniyet şeridiyle kapatırken, olay yerinde yapılan aramada 1 tüfek, 2 bıçak ve 3 tüfek kartuşu bulundu. Olayda kullanılan tüfeğe el konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.


Arkadaşların alkol eğlencesinde kan aktı: 2 yaralı
Arkadaşların alkol eğlencesinde kan aktı: 2 yaralı
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Konyaaltı, Otomobil, Akdeniz, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşların alkol eğlencesinde kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika


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