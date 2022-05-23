Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim - Son Dakika
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Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim

23.05.2022 14:44
Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim

Iğdır'da Mahsun Abakay, arkadaşlarıyla eğlendiği evde 24 yaşındaki Pınar Kızıl'ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. Abakay, tabancayı kurusıkı sandığını, korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi.

Dün öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi Güler Sokaktaki evde Mahsun Abakay, arkadaşlarıyla eğlenirken iddiaya göre, kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'a doğrultup tetiğe bastı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTI

Tabancadan çıkan kurşun Kızıl'ın göğsüne isabet etti ve yere düştü. Kızıl'ın öldüğünü sanan Mahsun Abakay, evi terk etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi Pınar Kızıl'ı, hastaneye götürdü. Acilde yapılan müdahalelere rağmen Kızıl, yaşamını yitirdi.

Pınar'ı öldürdü, 'korkutmak istedim' dedi

KORKUTMAK İSTERKEN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Genç kızın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis cinayet zanlısı olarak Mahsun Abakay'ı bugün sabah saatlerinde Aşağı Erhacı köyünde yakaladı. Abakay ve evdeki isimleri belirtilmeyen 3 arkadaşı gözaltına alındı. Mahsun Abakay'ın evde eğlendikleri sırada kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'ı korkutmak isterken vurduğunu söylediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi 'pes' dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim - Son Dakika


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14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
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