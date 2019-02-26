Arkas Spor, İtalya Deplasmanında
1 saat önce
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun altıncı ve son maçında yarın İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya konuk olacak.
Arkas Spor
Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun altıncı ve son maçında yarın İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya konuk olacak.
Grupta ilk 5 maçında galip gelemeyen ve gruptan çıkma şansı bulunmayan Arkas Spor, İzmir
'de 3-1 yenildiği Sir Colussi Sicoma ile yarın TSİ 22.30'da Perugia
kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Müsabakada hakemler Slovakya
'dan Igor Schimpl ve Çekya'dan Vlastimil Kovar görev yapacak. Avrupa
kupalarında 103. maçına çıkacak Arkas Spor, şimdiye kadar çıktığı 102 müsabakada 53 galibiyet ve 49 yenilgi aldı. Mavi-beyazlı ekip Avrupa'da oynadığı son 14 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:56 Kaynak: AA
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