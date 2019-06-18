Arkasspor'da Taht gitti
1 saat önce
EFELER Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkasspor'da Estonyalı smaçör Robert Taht takımdan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:39 Kaynak: DHA
EFELER Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkasspor'da Estonyalı smaçör Robert Taht takımdan ayrıldı. 25 yaşındaki voleybolcunun yeni adresi İtalya
'nın Sir Safety Perugia
takımı oldu. Estonya Milli Takımı'nda da görev alan Robert Taht, geçen sezon mavi-beyazlı formayla CEV Şampiyonlar Ligi'nde Perugia karşısında başarılı bir performans sergilemişti. İzmir
temsilcisinde libero Burak Mert
ve Brezilyalı pasör Murilo Radke'nin ardından Taht kadrodan ayrılan üçüncü voleybolcu oldu.
- İzmir
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