Arkasspor evinde Afyon önünde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenilerek 7 haftalık galibiyet serisini sürdüremeyen Arkasspor, yarın evinde Afyon Belediye Yüntaş ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Mavi-beyazlılar, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.