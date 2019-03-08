Son Dakika Haberleri: Arnavut Sanatçının Gözünden Kadın Olmak: Enver Hoca Baskısından Hala Kurtulamadık

Arnavut Sanatçının Gözünden Kadın Olmak: Enver Hoca Baskısından Hala Kurtulamadık

1 saat önce

Kırk yıl 'demir yumrukla' yönetilen Arnavutluk'ta halk, ölümünden 34 yıl sonra da Enver Hoca'nın baskıcı politikalarının yaşadığını düşünüyor.

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Kırk yıl 'demir yumrukla' yönetilen Arnavutluk'ta halk, ölümünden 34 yıl sonra da Enver Hoca'nın baskıcı politikalarının yaşadığını düşünüyor. Özellikle kadınlar üzerinde olumsuz etkisinden yakınan Aida Ljukaj, yazıp oynadığı iki tiyatro oyunuyla o döneminin 'artık son bulması' mesajı veriyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:49 

Arnavutluk, Enver Hoca, Dünya
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