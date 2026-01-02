Arnavutköy Belediyesi, Gazze'ye yardım tırı gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arnavutköy Belediyesi, Gazze'ye yardım tırı gönderdi

Arnavutköy Belediyesi, Gazze\'ye yardım tırı gönderdi
02.01.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesinin "Bugünkü Hasılatım Gazze İçin, Bugünkü Alışverişim Gazze İçin" kampanyası kapsamında toplanan yardımlarla hazırlanan tır, Gazze'ye uğurlandı.

Arnavutköy Belediyesinin "Bugünkü Hasılatım Gazze İçin, Bugünkü Alışverişim Gazze İçin" kampanyası kapsamında toplanan yardımlarla hazırlanan tır, Gazze'ye uğurlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Belediyesi ile Arnavutköy Gıda Bankası ve Sosyal Yardım Derneği işbirliğinde Gazze için düzenlenen yardım programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

"Bugünkü Hasılatım Gazze İçin, Bugünkü Alışverişim Gazze İçin" kampanyası, ilçede büyük bir dayanışma hareketine dönüştü.

Esnafın ve vatandaşların yoğun desteğiyle kısa sürede karşılık bulan kampanya, Gazze için hazırlanan yardım tırlarının yola çıkmasıyla somut bir sonuca ulaştı.

Hazırlanan gıda kolilerinin içerisinde, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin temel beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde çeşitli konserve yemekler, bakliyat ürünleri ve hazır gıdalar yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, kampanyaya destek veren herkese devlet adına teşekkür ettiğini belirterek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze'de yaşanan zulme karşı açık ve net bir duruş sergilediğini, dünyanın artık İsrail'in uyguladığı zulmün farkına vardığını ifade etti.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise ilçenin her zaman mazlumun yanında yer aldığını dile getirdi.

Kampanya kapsamında yaklaşık 600 bin lira yardım toplandığını, Arnavutköy Gıda Bankası ve Sosyal Yardım Derneği'nin de 600 bin lira ek destek sağladığını belirten Candaroğlu, "Toplamda 1 milyon 200 bin liralık bir destekle Gazze için 1600 adet gıda kolisi hazırladık. Bugün buradan yalnızca bir yardım tırını değil, dualarımızı ve umutlarımızı da Gazze'ye uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, edilen duaların ardından yardım tırının Gazze'ye uğurlanmasıyla sona erdi.

Programa, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Arnavutköy Belediyesi, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy Belediyesi, Gazze'ye yardım tırı gönderdi - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:29:06. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi, Gazze'ye yardım tırı gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.