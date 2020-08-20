Arnavutköy'de Afganistanlıların yaşadığı evi de su bastı - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de etkili sağanağın ardından çok sayıda evi su bastı. Afganistanlı 5 arkadaşın yaşadığı dairede de sular altında kaldı.

Sabah etkili olan sağanak yağışta Arnavutköy'deki rögar kapakları taştı evleri su bastı. Haraççı Mahallesi Gündoğdu ve Alay Sokaktaki iki evi de su bastı. Gündoğdu sokakta bulunan 5 Afganistanlı arkadaşın yaşadığı yarı bodrum dairede itfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Evde yaşayanlar da kovalarla tahliye çalışmasına yardım etti. Parkelerin yerinden kalktığı evdeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

5 Afganistanlı arkadaşın kaldığı evin sahibi Fırat Çiftçi, yaşadıklarını "Sabah 07.00'de alt kattaki kiracılar kapıya vurdu, aşağıya indim. Su lavabodan fışkırarak geliyordu, evi de su basmış. Kiracılarımız burada, 5 kişi kalıyorlar. Hepsi uyurken su basıyor. Eşyalar gitmiş, ev gitmiş, ev kullanılabilecek durumda değil" şeklinde anlattı.

SUYU KENDİLERİ TAHLİYE ETTİHemen arkada bulunan Alay Sokaktaki bahçe katı bir daireyi de su bastı. Evdekiler kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti, eşyalarını dışarı çıkardı. Ev sahibi Zeki Orhan ise, "Sabah 08.00'de kalktık rögarlar geri tepiyordu, ondan sonra su bastı. Eşyaların hepsini dışarıya attık. Kovayla buraları temizledik. İSKİ'yi aradık, hiç birisi gelmedi. Bu rögar kapalı ama hiç kimse bakmıyor, hiçbir şey yapmıyorlar" diye konuştu.

- İstanbul