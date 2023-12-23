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CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi - Son Dakika
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CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi

CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın da içinde bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Kılıç, saldırıda yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda kullanılan otomobil, Arnavutköy'de yakılarak terk edilmiş halde bulundu. Aracın içinden 2 adet uzun namlulu silah çıktı. Boş arazide 34 KV 6591 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobilde yapılan incelemede 2 adet uzun namlulu silah bulundu. Yapılan incelemelerin ardından otomobilin saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde CHP Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ında içinde bulunduğu 34 FAC 343 plakalı otomobile yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı belirlendi. Saldırıda yaralanan Ali Kılıç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. CHP İlçe yöneticisi Ali Kılıç'ın yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, 34 FAC 343 plakalı otomobilin geçişinin ardından beyaz bir otomobilin geldiği ve Kılıç'ında içinde bulunduğu otomobilin önünü kestiği görülüyor. Silahlı saldırıda kullanılan otomobil, Arnavutköy ilçesi İstiklal Mahallesi, Kızıltepe mevkiinde kundaklandı. Olayı gören vatandaşların iddiasına göre, olay yerinde bulunan 4 kişi, otomobili yaktıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Polis, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

23.12.2023 - 11:47,  Güncelleme: 12:18
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CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın da içinde bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Kılıç, saldırıda yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda kullanılan otomobil, Arnavutköy'de yakılarak terk edilmiş halde bulundu. Aracın içinden 2 adet uzun namlulu silah çıktı.

CHP'li gençlik kolları başkanına uzun namlulu silahlarla saldırı! Şüpheliler kullandıkları aracı ve silahları ateşe verdi

Boş arazide 34 KV 6591 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobilde yapılan incelemede 2 adet uzun namlulu silah bulundu. Yapılan incelemelerin ardından otomobilin saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde CHP Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ında içinde bulunduğu 34 FAC 343 plakalı otomobile yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı belirlendi. Saldırıda yaralanan Ali Kılıç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CHP'li gençlik kolları başkanına uzun namlulu silahlarla saldırı! Şüpheliler kullandıkları aracı ve silahları ateşe verdi

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

CHP İlçe yöneticisi Ali Kılıç'ın yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, 34 FAC 343 plakalı otomobilin geçişinin ardından beyaz bir otomobilin geldiği ve Kılıç'ında içinde bulunduğu otomobilin önünü kestiği görülüyor.

CHP'li gençlik kolları başkanına uzun namlulu silahlarla saldırı! Şüpheliler kullandıkları aracı ve silahları ateşe verdi

SALDIRININ ARDINDAN ARABAYI YAKIP TAKSİYLE KAÇMIŞLAR

Silahlı saldırıda kullanılan otomobil, Arnavutköy ilçesi İstiklal Mahallesi, Kızıltepe mevkiinde kundaklandı. Olayı gören vatandaşların iddiasına göre, olay yerinde bulunan 4 kişi, otomobili yaktıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Polis, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

CHP'li gençlik kolları başkanına uzun namlulu silahlarla saldırı! Şüpheliler kullandıkları aracı ve silahları ateşe verdi
CHP'li gençlik kolları başkanına uzun namlulu silahlarla saldırı! Şüpheliler kullandıkları aracı ve silahları ateşe verdi
CHP\'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: katillerin kamera ve hts kayıtlarından 2 saatte yakalanması lazım Yanıtla 7 0

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SON DAKİKA: CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi - Son Dakika
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