Arnavutköy\'de 200 projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz

Politika

Arnavutköy AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu, "Arnavutköy'ümüzde yeni yüzyılda birçok projemiz var. İlçenin eksikliklerini ve problemlerini göz önünde bulundurarak, 14 farklı başlık altında yaklaşık 200 projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Arnavutköy AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu, vizyon projelerini tanıttı. Yaklaşık 7 yıldır AK Parti'nin Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nı yürüten Candaroğlu, yeni dönem için hazırladıkları projelerin ilçenin kalkınması ve gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Candaroğlu, yaptığı açıklamada, "Arnavutköy'ümüzde yeni yüzyılda birçok projemiz var. İlçenin eksikliklerini ve problemlerini göz önünde bulundurarak, 14 farklı başlık altında yaklaşık 200 projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yeni dönem için şimdiden kollarımızı sıvadık" dedi.

İlçenin ulaşım sorunlarına da değinen Candaroğlu, son 5 yılda yaşanan sıkıntıların çözümü için çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Özellikle raylı sistem eksikliğini vurgulayan Candaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan projeler kapsamında Arnavutköy'ün ilk metrosunun hayata geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, Vezneciler, Sultangazi ve Arnavutköy Metro Hattı'nın da seçimden hemen sonra yapımına başlanacağını belirtti. Sanayi alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları da aktaran Candaroğlu, Arnavutköy'ün ihtiyacı olan yeni sanayi sitesinin yaklaşık yüzde 65'inin inşaatının tamamlandığını ifade etti. Yakın gelecekte bu projeyi tamamlayarak ilçenin ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi. Candaroğlu, "Arnavutköy Sanayi Sitemiz, küçük sanatlar dediğimiz oto tamir, bakım, onarım yine marangozlarımızın, demir atölyelerimizin, mermercilerimizin arasında bulunduğu yaklaşık 405 tane birimden oluşan bir proje olacak" şeklinde konuştu.

Sokak hayvanlarının ve vatandaşların güvenliği için yakında yeni bir projenin hayata geçirileceğini duyuran Mustafa Candaroğlu, "Arnavutköy'ümüzde sokak hayvanlarından dolayı birçok mahallemizin sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Yassıören Mahallemizde hazırladığımız sokak hayvanlarının doğal beslenme alanı, sağlık tesislerinin içerisinde bulunduğu, evcil hayvanların barınabileceği tesisimizi kısa bir sürede hayata geçmiş olacak, hem sokak hayvanlarımız hem de vatandaşlarımız için daha güvenli bir ortam oluşturmuş olacağız" dedi.

Arnavutköy'ün doğal güzelliklerinden de bahseden Candaroğlu, ilçenin 22 kilometrelik Karadeniz sahilinin spor merkezleriyle donatılacağını, güvenli yüzme alanları ve kadınlar plajı gibi tesislerin de ilçenin turizmine katkı sağlayacağını vurguladı. Son olarak, mesire alanlarına trekking alanları oluşturacaklarını ve göletlerde kano merkezleri ile kamp alanları gibi aktivitelerin yapılabileceği alanlar oluşturacaklarını belirten Candaroğlu, ilçenin yaşam kalitesini artırmak için çalışacaklarını ifade etti. - İSTANBUL