 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Boğazı'nda denizden çıkarılan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda denizden çıkarılan cesedin kimliği belirlendi

İstanbul Boğazı'nda Arnavutköy sahilinde denizden çıkarılan cesedin, yaklaşık 3 ay önce denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken kaybolan Jabar Sabokah'a ait olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Boğazı\'nda denizden çıkarılan cesedin kimliği belirlendi
19.12.2023 - 09:28,
Abone Ol

İstanbul Boğazı Arnavutköy sahilinde denizden cesedi çıkarılan kişinin, yaklaşık 3 ay önce önce denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken denizde kaybolduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Arnavutköy sahilinde önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, boğazda balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etmişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edilmişti, Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi'ne getirilmişti. Uzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edilmişti. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken kaybolmuş

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından kimliği tespit edilen Jabar Sabokah'ın 26 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Bebek sahilinde kız arkadaşının denize düşmesi sonucu kurtarmak amacıyla denize atlayıp gözden kaybolduğu ve denize düşen kız arkadaşının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce denizde kaybolan Jabar Saboka'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Boğazı, Arnavutköy, Sudan, Kurtarma, Olaylar, Adli Tıp, İstanbul, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Boğazı'nda denizden çıkarılan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika


09:17
İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31
İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12
2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09
GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32
Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
00:50
İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede? İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09
1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak

Son Dakika
09:17 İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00 Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31 İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09 GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32 Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 09:26:40. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda denizden çıkarılan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement