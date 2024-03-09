Arnavutköy\'de Yeniden Refah Partisi seçim aracına silahlı saldırı

İstanbul Arnavutköy Hadımköy'de Yeniden Refah Partisi'nin seçim irtibat bürosu önündeki aracına silahlı saldırı düzenlendi. Araca 3 merminin isabet ettiği olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay, Yeniden Refah Partisi'nin Hadımköy Mahallesi'nde bulunan seçim irtibat bürosu önünde yaşandı. İddiaya göre, büro önünde park halinde bulunan seçim anons aracına sürücüsü içindeyken kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından art arda silahla ateş edildi. Mermilerden 3'ü aracın ön camına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine irtibat bürosu önüne polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan olayın şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili konuşan Yeniden Refah Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı ve ilçe belediye başkan adayı Abdulrezzak İlbeyi, "Yapan için birilerini söylesek haksızlık etmiş oluruz. Şiddetle kınıyoruz. Sevindiğimiz taraf, şoför koltuğunda bulunan arkadaşımıza zarar gelmemesidir" dedi.
Saldırı sırasında araçta bulunan sürücü Levent Selçuk ise, "Ne olduğunu anlayana kadar indim karşı bölgeden bir şahıs gördüm ama seçemedim. Kınıyoruz, böyle bir şey olmaması gerekiyor. 3 el sıktı" diye konuştu.
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