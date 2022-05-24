Arnavutköy'de ahırlara dadanan hırsızlara polisten darbe - Son Dakika
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Arnavutköy'de ahırlara dadanan hırsızlara polisten darbe

24.05.2022 09:47

- Arnavutköy'de ahırlara dadanan hırsızlara polisten darbe Arnavutköy'de bir ahırdan 30 adet küçükbaş hayvan çalan hırsızlık çetesi polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda yakalandı.

- Arnavutköy'de ahırlara dadanan hırsızlara polisten darbe

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir ahırdan 30 adet küçükbaş hayvan çalan hırsızlık çetesi polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda yakalandı.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi ormanlık bir alanda Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İsmail İnal'ın 30 küçükbaş hayvanı geçtiğimiz günlerde çalındı. İnal'In şikayeti üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri, zanlıları hayvanları satmaya çalışırken yakalandı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çalıntı hayvanları 17 bin lira karşılığında satın alan şahıs ile hayvanları çaldığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken çalınan hayvanlar ise İnal'a teslim edildi.

Arnavutköy'de ahırlara dadanan hırsızlara polisten darbe
Arnavutköy'de ahırlara dadanan hırsızlara polisten darbe

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de ahırlara dadanan hırsızlara polisten darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de ahırlara dadanan hırsızlara polisten darbe - Son Dakika
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