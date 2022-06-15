Arnavutköy'de derneğe kumar baskını

Arnavutköy'de bir derneğe kumar baskında kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 7 bin 276 lira para cezası kesilirken, işyeri sorumlusu hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Merkez Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 13 Haziran'da kumar oynan derneğe operasyon düzenlendi. Operasyonda; iş yerinde masa etrafında oturan 4 şahıs kumar oynarken yakalandı. Masa üzerindeki 400 lira para ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Ayrıca kapalı ortamda sigara içen 3 şahsa da toplamda 831 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynadığı tespit edilen 4 şahıs hakkında kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplam 7 bin 276 lira cezai işlem uygulanırken, işyeri sorumlusu S.D. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL