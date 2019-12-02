Arnavutköy'de Dünya Engelliler Günü'nde özel gösteri

Arnavutköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Engellilere medikal malzeme yardımının yapıldığı programda Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışmasında 1'inci olan görme engelli Ceren Altuğ piyano çaldı.



Dünya 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Arnavutköy Belediyesi tarafından program düzenlendi. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Haluk Öztürk ve engelli vatandaşlar katıldı. Arnavutköy Sosyal Hizmetler Merkezi'nde düzenlenen programda burada hizmet alan Nuri Karaçivi mızıka gösterisi yaptı. Arnavutköy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin dans gösterisinin ardından Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması C kategorisinde 1'inci olan görme engelli Ceren Altuğ piyano dinletisi düzenledi. Özel anların yaşandığı program Arnavutköy Belediyesi'nin medikal malzeme yardımının ardından son buldu. Görme engelli Ceren Altuğ'a kabartma ekran cihazı Başkan Baltacı tarafından taktim edilirken, 5 adet tekerlekli sandalye, 3 adet akülü sandalye ve 1 adet puset belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine verildi.



"Bu kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak temel maksadımız"



Amaçlarının hayatın her türlü zorluğunu yaşayan engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Öncelikle Dünya Engelliler Günü'nün engelli kardeşlerimiz için sağlık ve afiyet getirmesini diliyorum. Burada içerisinde bulunduğumuz mekan engelliler merkezimiz. Yıl içerisinde yapmış olduğumuz birçok çalışma var. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak kurslar, gündüz bakım evi, iş edinmeye yönelik programlar, psikolojik ve sosyolojik danışma merkezlerimiz bütün bunlar engelli kardeşlerimize burada sunduğumuz hizmetler. Aslında bugün Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bu çalışmaların finalini yapıyoruz. Bu çalışmaların tanıtımını yapıyoruz. Onların hayatını kolaylaştıracak girişimler bu merkezimizde veriliyor. Bunlarla beraber zaten hayatın zorluklarını yaşayan bu kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak temel maksadımız" dedi.



"Müzik öğretmeni olmak istiyorum"



Nota eğitimi alamadığı için nota bilgisi olmamasına rağmen vazgeçmeyen ve piyanoda Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması C kategorisinde 1'inci olan görme engelli Ceren Altuğ, "Ben ilk org çalıyordum. Org çalmaya başladım 4 yaşındayken. Yaklaşık 10-11 yıldır org çalıyorum. Sonra 3 yıl önce piyano çalmaya başladım. Piyano eğitimi aldım. Devam ettiriyorum. Benim için şu an tek zorluk nota zorluğu. Nota bilmediğim için, nota eğitimi de alamadığım için. Ben meslek olarak müzik öğretmeni olmak istiyorum" diye konuştu.



Cebinde 10 yaşından beri sakladığı mızıkasıyla gösteri yapan 96 yaşındaki Arnavutköy Sosyal Hizmetler Merkezi sakini Nuri Karaçivi, "Ben 10 yaşımda okulda çaldım bir daha çalmadım. Bir de burada çaldım. Evde falan çalmıyorum. 10 yaşındaki mızıkam bu benim. Bu mızıka 10 yaşından beri bende. Okulda oynatıyordum çocukları, şarkı söylüyorduk işte. Bunu o zamandan bu zamana saklıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL