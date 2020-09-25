Arnavutköy'de hafriyat kamyonalarına denetim; Kurallara uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Güven USTA/ ARNAVUTKÖY'de Sivil Trafik polisleri hafriyat kamyonlarına yönelik geniş kapsamlı denetim yaptı. Araçların tonajına, kasalarında branda olmasına ve plakaları okunmayan araçlara yoğunlaşan ekipler kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Arnavutköy- Göktürk yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Kamyonları tek tek durduran ekipler, araçların muayenesine, kasalarında branda olup olmadığına ve uygun tonajda yük taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti. Ekipler ayrıca plakaları okunmayan araçları da kontrol etti. Belirlenen kurallara uymayan şoförler, tek tek durdurulup, ceza yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:28 - Kaynak: DHA
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