Arnavutköy'de kardeşler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken bir kardeşte ağır yaralandı. Kavganın şokunu atlatan kardeşler geldikleri arabaya binerek yaralı kardeşlerini hastaneye götürdü. Kardeşini silahla vuran bir kişi de hastanede gözaltına alındı.



Olay, saat 23.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Tuğrul Bey Sokakta yaşandı. İddiaya göre, Rıfat, Selman, Eren ve Mahir Cihangir kardeşlerin ortak olduğu inşaat firmasının batması üzerine, kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden sözlü tartışmalar yaşanmaya başladı. Rıfat ve Selman Cihangir, meseleyi görüşmek için telefonda yaptıkları konuşmada da tartıştı. Yaşanan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Rıfat Cihangir kardeşleri Eren ve Selman'ı alarak diğer kardeşi Mahir Cihangir'in yanına gitti.



Kardeşini bıçaklayarak öldürdü



Alacak verecek meselesini konuşmak için biraraya gelen kardeşlerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada Mahir kardeşi Rıfat Cihangir'i bıçakladı. Rıfat Cihangir, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.



Kardeşini bıçaklayan şahsı, diğer kardeşi de silahla vurdu



Mahir Cihangir'in kardeşi Rıfat'ı bıçaklamasının ardından olay yerinde bulunan Selman Cihangir'de beraberinde getirdiği silahla, kardeşini bıçaklayan Mahir'e ateş etti. Mahir Cihangir kanlar içinde yere yığılırken, kardeşler olayın şokunu uzun süre atlatamadı.



Olayın şokunu atlatan şahıslar, yaralı kardeşlerini hastaneye götürdü



Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada olayda yara almayan Selman ve Eren kardeşler şoku atlatarak yaralı kardeşlerini geldikleri araca bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü.



Kardeşini silahla vuran şahıs hastanede gözaltına alındı



Hastaneye getirilen Rıfat Cihangir hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Mahir Cihangir ise yapılan ilk müdahale sonrasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gittikten sonra hastaneye gelen polis ekipleri, kardeşini silahla vuran Selman Cihangir'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - İSTANBUL