Arnavutköy'de kimyasal paniği (2)
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ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:32 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı. Haraççı
- Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü 12 bidon düştü. Bidonlara arkadan gelen araçlar çarparak zarar gördü. Dumanlar yükselen bidonlara müdahale için olay yerine ekipler çağrıldı. Bidonlarda "hidrojen peroksit" bulunduğu belirtildi
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