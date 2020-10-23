Arnavutköy'de maske denetimi - Son Dakika

Arnavutköy'de maske denetimi
23.10.2020 15:56
Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA ARNAVUTKÖY'de maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.
Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA ARNAVUTKÖY'de maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Maskesiz gezenlere ceza kesildi. Koronavirüs
ile mücadele kapsamında Arnavutköy
'de denetim yapıldı. Toplu taşıma araçları, kafe ve restaurantlar, pazar yerleri gibi alanlarda denetimleri sıklaştıran ekipler Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı
'nda vatandaşları artan vaka oranları karşısında uyardı. Meydanda bulunan vatandaşları polis aracından sık sık anonslarla bilgilendirmeye çalışan ekipler, banklarda oturan vatandaşları da sosyal mesafenin korunması yönünde uyardı. Maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunan polis ekipleri, maske takmayan kişilere de ceza kesti.
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