ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI - Son Dakika

Arnavutköy'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 34 AEM 534 plakalı otomobille motosikletli çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sefa K., savrularak düştü. Sefa K.'nın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan müdahalenin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.