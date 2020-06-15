(Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Arnavutköy'de 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı. Taşan rögarlar nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. Bir vatandaşın aracı adeta göle dönen yolun içerisinde kaldı. Suyun içerisinde kalan araç bozuldu. Aracı bozulan Muhammed Emin, "Birden yağmur bastırdı suyun içine girdik. Suyun içinde kaldık. Birkaç genç geldi onlar ittirdi arabayı. Şimdi çalışmıyor. Ön tabla da gitti. Bakalım tamirci çağıracağız" dedi.Öte yandan, yolların göle dönmesini fırsat bilen çocuklar ise biriken suda eğlendi. Kimi çocuklar suya atlayarak yüzdü.

- İstanbul