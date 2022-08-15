ARNAVUTKÖY'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

15.08.2022 15:38

ARNAVUTKÖY'de sağanak yağışın etkisiyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

ARNAVUTKÖY'de sağanak yağışın etkisiyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

İstanbul'da bastıran sağanak Arnavutköy'de de su baskınlarına neden  oldu. Atık su kanallarının tıkanmasıyla birlikte geri basan yağmur suları birçok ev ve iş yerini sular altında kalmasına sebep oldu. Arnavutköy Atatürk Mahallesinde evleri su basanlar her yağmur yağdığında aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek sorunlarının kalıcı bir çözüme kavuşmasını istediler.

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Kaynak: DHA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika
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