Silahını temizleyen itfaiye eri yanlışlıkla karısını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Silahını temizleyen itfaiye eri yanlışlıkla karısını öldürdü

10.08.2022 22:13
Silahını temizleyen itfaiye eri yanlışlıkla karısını öldürdü

Arnavutköy'de silahını temizleyen itfaiye eri, silahının ateş alması sonucu yanlışlıkla karısını vurdu.

Arnavutköy'de silahını temizleyen itfaiye eri, silahının ateş alması sonucu yanlışlıkla karısını vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, itfaiye eri ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Abdüllatif D. odada ruhsatlı silahını temizlerken, silahının bir anda ateş alması sonucu, o sırada aynı odada bulunan eşi Zeynep D.'yi vurdu. Zeynep D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdüllatif D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Antalya'da devrilen midibüsteki 19 kişi yaralandı Antalya'da devrilen midibüsteki 19 kişi yaralandı İTFAİYE ERİ TEMİZLEDİĞİ SİLAHIN ATEŞ ALMASIYLA EŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU İDDİASI İTFAİYE ERİ TEMİZLEDİĞİ SİLAHIN ATEŞ ALMASIYLA EŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU İDDİASI
Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahını temizleyen itfaiye eri yanlışlıkla karısını öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
20:53 Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi! Yaralılar var
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 22:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: Silahını temizleyen itfaiye eri yanlışlıkla karısını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement