Arnavutköy'de sokakta yapılan uyuşturucu satışı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de sokakta yapılan uyuşturucu satışı kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de sokakta yapılan uyuşturucu satışı kamerada

6 saat önce

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de, sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından yakalandı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Cumartesi günü, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden uyuşturucu madde sattığı iddia edilen İ.Y isimli kişi, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Oturdukları sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını polise anlatan mahalle sakinlerinin ihbarını değerlendiren Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Ekipleri harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu sattığı iddia edilen İ.Y'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaptıkları üst aramasında İ.Y'nin üzerinde satışa hazır 16 gram uyuşturucu madde ve satıştan elde ettiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin, Bahardere Sokak'ta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İ.Y'nin yanına gelen 2 kişiye uyuşturucu madde verdiği ve karşılığında da para aldığı görüntülere yansıdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Arnavutköy'de sokakta yapılan uyuşturucu satışı kamerada

Arnavutköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:42 Kaynak: DHA
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