(Havadan görüntülerle) ARNAVUTKÖY'DE TAŞ OCAĞINDA GÖÇÜK - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) ARNAVUTKÖY'DE TAŞ OCAĞINDA GÖÇÜK

07.12.2020 10:52
(Havadan görüntülerle) ARNAVUTKÖY'DE TAŞ OCAĞINDA GÖÇÜK, System.String[]

-Göçük altında kalan 2 işçi öldü.

-Göçük altında kalan 2 işçi öldü.

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Serdar ALTINTEPE/ - ARNAVUTKÖY'te taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de bulunan taş ocağında saat 09.50 sıralarında göçük meydana geldi. Burada çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Göçük altında kalan Sabit Deniz, kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Sabit Deniz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, çalışmalarının devamında göçük altında kalan Nuri Deniz'in ise cansız bedenine ulaştı. İşçinin cenazesi ambulansa konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

---------------------Olay yerinin havadan çekilen görüntüleri/////////////////-Olay yeri-Kurtarma çalışması-İşçinin cenazesinin çıkarılması-Ambulansa konulması-Detaylar


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) ARNAVUTKÖY'DE TAŞ OCAĞINDA GÖÇÜK - Son Dakika


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