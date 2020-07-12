ARNAVUTKÖY'DEKİ KURBANLIK HIRSIZLARI KAMERADA 2 - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DEKİ KURBANLIK HIRSIZLARI KAMERADA 2

Arnavutköy'de adaklık ve kurbanlık satışı yapılan bir ahıra giren 1'i kadın 4 kişinin ahırdan 7 küçükbaş hayvanı çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de adaklık ve kurbanlık satışı yapılan bir ahıra giren 1'i kadın 4 kişinin ahırdan 7 küçükbaş hayvanı çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, cumartesi saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 1'i kadın 4 kişinin olduğu hafif ticari araç, adaklık ve kurbanlık hayvan satışı yapan Metin Karakaya'ya ait ahıra geldi. Bir kişinin çevreyi kontrol etmesinin ardından ahıra giren hırsızlar, kısa sürede 7 koçu geldikleri hafif ticari araca koyarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık ve koçlarının çalınması sonrasında Karakaya Ailesi'nin ahıra koşması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SABAH SAATLERİNDE DİKKATLİ OLSUNLAR

Yaklaşan kurban bayramı öncesi evinin bitişiğinde bulunan ahırda beslediği küçükbaş kurbanlıklara gözü gibi baktığını söyleyen Metin Karakaya, 'Gece hayvanlarımın yanında sabaha kadar bekliyorum. Sabah gün ağarınca koyunları otlasınlar diye dışarıya salmıştım, erkek hayvanlar ise içerideydi. Yaklaşık 15 dakika ahırdan uzaklaşmamı fırsat bilip koçları çalmışlar. Eşim evin camına çıkıp bana bakmak isteyince hırsızları fark etmiş. Bağırınca, arabaya koydukları 7 koç ile kaçmışlar. Gümüş renkli bir araçla gelmişler. Bizim gördüğümüz 2 erkek 1 bayan ve 1 şoför ile gelmişler. Yaklaşık zararımız 10 bin liranın üzerindedir. Yine kazanırız ama ne dersek diyelim bu bir emektir. O hayvanlarla yatıp kalktık. Genelde hırsızlıklar sabahın ilk vakitlerinde oluyor. Güvenlik kamerası olmasına rağmen maske ve eldiven takarak gelmişler. Tüm kurbancı arkadaşlar sabah saatlerinde bu tür hırsızlıklara karşı dikkatli olsunlar. Gelen hırsızlar özellikle en büyük koçları alıyorlar. Eşim hırsızları fark edince bağırmış ve hırsızlar hemen geldikleri araçla kaçmışlar. Çaldıkları koçları üst üste arabanın içine atarak sıkıştırıyorlar. Dikenli tellerin üzerinden atarlarken hayvanlara da zarar veriyorlar dedi.

HIRSIZLAR YAKALANIRSA RAHATLAYACAĞIZ

Hüseyin Karayaka ise, 'Bizler görüntüleri emniyete teslim ettik. İnşallah başkasının canı yanmaz. Gözümüz gibi baktığımız bu küçükbaşları çalanların adeta bir moloz çuvalı taşır gibi bu hayvanlarını taşımaları bizleri kahretti. Dikenli tellerin üzerinden bu hayvanları sürükleyerek çalıyorlar. Zararımız kurban öncesi çok. Hayvanların yarısını peşin aldık, yarısını kurban vadeli aldık. Zor durumdayız ancak bu hırsızlar yakalanırsa içimiz rahatlayacak diye konuştu.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

7 koçun çalınması saniye saniye ahırın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçla ahıra gelen hırsızlar, çevreyi kontrol ettikten sonra kapısını açtıkları ahıra giriyor. Yakaladıkları koçları, geldikleri araca koyan hırsızlar, daha sonra aynı araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Ayrıca, hırsızlığı öğrenen Karakaya Ailesi'nin koşarak ahıra gitmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DEKİ KURBANLIK HIRSIZLARI KAMERADA 2 - Son Dakika
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