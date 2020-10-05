Arnavutköy'deki motosiklet kazaları kamerada - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de hafta sonu meydana gelen iki motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazalardan biri dün akşam saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeyken ara sokağa dönüş yapmak üzere olan hafif ticari araca, hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet, kaldırıma çarparak durabildi. Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza anları bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Diğer kaza ise, Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde meydana geldi. Ters yolda seyreden motosiklet sürücüsü, son anda fark ettiği otomobile çarpmaktan kurtulamadı. Sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.