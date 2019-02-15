Arnavutluk Başbakanı Rama'ya 'Mürekkepli' Saldırı
1 saat önce
Arnavutluk Meclisinde, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokolün oylanması için düzenlenen oturumda, muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama'ya mürekkep attı.
Arnavutluk
Meclisinde, Kuzey Makedonya
'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokolün oylanması için düzenlenen oturumda, muhalif milletvekili Edi Paloka, Başbakan Edi Rama
'ya mürekkep attı. Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Paloka'nın uzaklaştırılmasından sonra oturuma bir süre ara verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:43 Kaynak: DHA
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