Meclis Hukuk İşleri, Kamu Yönetimi ve İnsan Hakları Komisyonu, Cumhurbaşkanı İlir Meta 'nın, Begay'ın Arnavutluk Genelkurmay Başkanlığı ve silahlı kuvvetlerdeki aktif görevinin sonlandırılmasını öngören kararnameyi imzaladığını duyurdu. Türkiye 'de temaslarda bulunan Meta, kararnameyi İstanbul 'da imzaladı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na: 'Siz Çok Özelsiniz. Bir Seçim İçin İki Defa Seçilen Başkansınız'

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arnavutluk Cumhurbaşkanlığına Bayram Begay seçildi - Son Dakika

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