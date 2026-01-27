Arnavutluk, Gazze Barış Kurulu\'na Katılacak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nda, ülkesinin görevlerini alçak gönüllülükle yerine getireceğini belirtti.

Rama, İsrail'e düzenlediği resmi ziyareti kapsamında İsrail Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap etti.

Başbakan Rama, Arnavutluk Meclisi'nin 22 Ocak'taki oturumda, Trump'ın daveti üzerine, ülkesinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılımını onaylamasının ardından İsrail'e yaptığı ziyaretin önemine işaret etti.

Rama, Barış Kurulu'nda, "Gazze halkı ve bölge için yeni bir umut ve refah sağlayacak, yeni fırsat penceresindeki görevlerine alçak gönüllülükle katkı sunacaklarını" ifade etti.

Ülkesinin, İsrail'i olduğu kadar Arap ülkelerini de yakın dostları arasında saydığına işaret eden Rama, "Yeri gelmişken buraya Türkiye'yi de ekleyelim. Bu ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz ve Gazze'de gelecekteki uluslararası istikrar gücüne, Arap, Türk ve diğer kardeşlerimizle birlikte yer alma konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Rama, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan, savaş öncesine kıyasla topraklarında daha fazla Yahudi barındıran tek ülke olarak çıktığını ifade etti.

Rama, ziyareti kapsamında ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmişti.