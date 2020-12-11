Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, tedavi için Türkiye'ye gönderilmek isteniyor - Son Dakika

Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, tedavi için Türkiye'ye gönderilmek isteniyor

11.12.2020 23:55
Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, tedavi için Türkiye'ye gönderilmek isteniyor, System.String[]

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'daki protestolarda gözünden yaralanan polisin tedavi amacıyla Türkiye'ye gönderilmesi için Türk yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'daki protestolarda gözünden yaralanan polisin tedavi amacıyla Türkiye'ye gönderilmesi için Türk yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

Tiran'daki hastanede yaralı polis Fadil Allaraj'ı ziyaret eden Rama, polisin ailesine, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu'nun nakil için Türk yetkililerle temasta olduğunu söyledi.

Rama, "En kötüsü geçti. Şimdi onu yaralı askerler için sahip oldukları özel hastaneye götürmek için Türkiye'deki yetkililerle temastayız." ifadelerini kullandı.

Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde 25 yaşındaki K.R. polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı. Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Üç gündür süren protestolarda, göstericiler ile polis arasında çıkan arbedelerde çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.

Arnavutluk, Türkiye, Tiran, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, tedavi için Türkiye'ye gönderilmek isteniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı 2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor
'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı 'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
23:31
Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti         
22:50
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı         
21:29
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
20:27
Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi         
19:49
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 00:04:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, tedavi için Türkiye'ye gönderilmek isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei