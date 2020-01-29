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Arsenal, Flamengo'dan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı
6 saat önce
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilya'nın Flamengo ekibinden savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:02 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilya'nın Flamengo ekibinden savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı.
Arsenal Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol stoper Mari'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Ülkesinin Mallorca ve Gimnastic takımlarında oynayan Mari, 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu. Daha sonra kiralık olarak İspanya'da Girona ve Deportivo La Coruna ile Hollanda'da NAC Breda formaları giyen savunma oyuncusu, geçen yıl Flamengo'ya imza atmıştı.
Mari, geçen sezon 28 maça çıkıp 3 gol attığı Flamengo ile lig ve Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
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