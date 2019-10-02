Son Dakika Haberleri: Arsenal, Mesut Özil'in alternatifini İspanya'da buldu!
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Arsenal, Mesut Özil'in alternatifini İspanya'da buldu!

2 saat önce

Devre arası transfer döneminde yüksek maaşı nedeniyle Mesut Özil ile yollarını ayırmak isteyen Arsenal, Türk asıllı Alman yıldızın yerini yine Real Madrid'den doldurmayı düşünüyor.

Arsenal, Mesut Özil'in alternatifini İspanya'da buldu!, System.String[]

Devre arası transfer döneminde yüksek maaşı nedeniyle Mesut Özil ile yollarını ayırmak isteyen Arsenal, Türk asıllı Alman yıldızın yerini yine Real Madrid'den doldurmayı düşünüyor.


İspanyol basınında çıkan habere göre Arsenal, bonservisi Real Madrid'de bulunan ve Real Sociedad'da kiralık oynayan Martin Odegaard'ı transfer etmek istiyor.


İSTENEN ÜCRET 75 MİLYON EURO!


Henüz 16 yaşında Real Madrid'e transfer olan Norveçli futbolcu için İspanyol ekibinin 75 milyon euro istediği ifade edildi. Öte yandan Odegaard transferi için Arsenal'in dışında Manchester City'nin de güçlü bir aday olduğu kaydedildi. Pep Guardiola'nın ekibi, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen David Silva'nın yerini Norveçli ile doldurmak istiyor.


SEZON BAŞI GALATASARAY İSTEMİŞTİ


Sezon başında adı bir dönem Galatasaray ile de anılan ve Real Sociedad'a kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 7 maçta 2 gol ve 2 asist ile mücadele ederek etkili bir performans sergiledi.


Real Madrid, Mesut Özil, Arsenal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:41 
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