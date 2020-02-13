Arslanköy'ün kurtuluş mücadelesi şiirlerle anlatılacak - Son Dakika
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Arslanköy'ün kurtuluş mücadelesi şiirlerle anlatılacak

10 dakika önce

Toroslar Belediyesi, Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama hazırlıklarına başladı.

Arslanköy'ün kurtuluş mücadelesi şiirlerle anlatılacak, System.String[]

Toroslar Belediyesi, Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama hazırlıklarına başladı.


Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, büyük bir coşkuyla kutlanacak. Birbirinden farklı birçok etkinliğin yer alacağı kutlama programında, 'Arslanköy'ün kurtuluşu' konulu şiir yarışması da düzenlenecek.


Son başvuru tarihi 26 Şubat


Milli mücadele ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere tarih şuuru kazandırmak amacıyla düzenlenecek şiir yarışmasının başvuruları başlarken, başvurular 26 Şubat 2020 Çarşamba günü mesai bitiminde son bulacak. Yarışmaya yaş sınırı olmadan herkes katılabilecek. 1 Mart 1920 tarihinde Arslanköy'ün kurtuluş mücadelesinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle herkesin vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan nasıl azim ve kararlılıkla savaştığı da şiirlerle gözler önüne serilecek.


"Arslanköy, adına yakışır bir mücadele vermiştir"


"Arslanköy, Kurtuluş Savaşı'nda adına yakışır bir mücadele vermiştir" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Çukurova Bölgesinde ilk Kuvayi Milliye hareketi 1 Mart 1920 tarihinde Arslanköy'de başlayarak azim ve kararlılıkla bastırılmış ve bize bugünün gururunu yaşatmıştır" dedi.


Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Arkadaşlar, gidip Toros dağlarına bakın. Eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözüne hatırlatma yapan Yılmaz, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün onayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla o zamanki adı 'Efrenk' olan kasabamız, düşman işgalinden tamamen temizlenmesinin ardından Arslanköy adını aldı. Arslanköylü halkımız, adına yakışır bir şekilde savaşarak bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Biz de verilen bu destansı mücadeleyi düzenleyeceğimiz şiir yarışmasıyla anmak istiyoruz. Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında düzenleyeceğimiz şiir yarışmamıza bütün halkımızın katılımını bekliyoruz. Zorlu şartlarda zafere ulaşan bu mücadelenin her zaman hatırımızda kalmasını ve tarih şuuru kazandırmak istiyoruz. Bu düşüncelerle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Şiir yarışmasında, birinciye 750 TL, ikinciye 500 ve üçüncüye 250 TL verileceği bildirildi. - MERSİN

Arslanköy, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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