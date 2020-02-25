Arslanköy'ün kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arslanköy'ün kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika

Arslanköy'ün kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak

6 saat önce

Toroslar Belediyesi, 1 Mart Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını, iki gün sürecek etkinliklerle kutlayacak.

Arslanköy'ün kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak, System.String[]

Toroslar Belediyesi, 1 Mart Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını, iki gün sürecek etkinliklerle kutlayacak.


Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kutlama etkinlikleri, Kurtuluş Kupası Kros Yarışları ile başlayacak. 29 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'de Arslanköy Mahallesi'nde yapılacak yarışlara, Arslanköy Mahallesi'nde ikamet eden ve Arslanköy nüfusuna kayıtlı olanlar katılabilecek. Büyük erkekler, genç erkekler, büyük kadınlar ve genç kızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışlarda birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL ve üçüncüye ise 250 TL para ödülü verilecek. Yarışlarda; erkekler 3 kilometrelik parkurda, kadınlar ise 2 kilometrelik parkurda koşularını tamamlayacak.


Fener Alayı, kurtuluş coşkusuna renk katacak


Arslanköy'deki etkinliklerin bir sonraki adresi ise 29 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Arslanköy Yayha Aydın Lisesi bahçesinde organize edilecek Fener Alayı olacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Kahraman ecdadımızın yaktığı kurtuluş ve bağımsızlık ateşinin halen aynı şevk ve heyecanla devam ettiği Arslanköy'de halkımızın katılımıyla düzenleyeceğimiz fener alayı ile kutlamalara renk katacağız" dedi.


Şiir yarışmasının ödülleri 1 Mart'ta verilecek


Milli mücadele ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere tarih şuuru kazandırmak amacıyla düzenlenecek 'Arslanköy'ün kurtuluşu' konulu şiir yarışmasının başvuruları 26 Şubat 2020 Çarşamba günü mesai bitiminde son bulacak. Yarışmaya, yaş sınırı olmadan herkes katılabilecek. Arslanköy'ün destansı mücadelesinin anlatılacağı şiir yarışmasının sonuçları ise 1 Mart Pazar günü saat 09.00'da Arslanköy tören alanında yapılacak kurtuluş programında açıklanarak dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL ve üçüncüye ise 250 TL para ödülü verilecek. Kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar için Toroslar Belediyesince ücretsiz servis imkanı da sunulacak.


"Kutlamalara tüm hemşehrilerimiz davetlidir"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy'ün milli mücadele dönemindeki destansı kahramanlığının tüm Anadolu'ya örnek olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgali altındaki Mersin'de Kuvayi Milliye mücadelesinin başladığı yer olarak tarihe geçen ve kahramanlık destanı yazan Arslanköyümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü, çeşitli etkinliklerle ve büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bu etkinliklerle amacımız bize emanet edilen bu kentin ne kadar kıymetli olduğunu gelecek nesillere aktarmak ve tarih bilinciyle yetişmelerini sağlamaktır. Tüm hemşehrilerimizi 29 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü Arslanköy Yaylamızda gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Arslanköy, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı
Türk-İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi Peugeot'ya yakışmayan hareket! 2. el araç alan tüketici soluğu mahkemede aldı

Son Dakika Haberleri
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:22:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arslanköy'ün kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]