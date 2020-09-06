"Artık dayanamıyorum" diyerek savcılığa koştu: Makam odasında defalarca tecavüz etti - Son Dakika

"Artık dayanamıyorum" diyerek savcılığa koştu: Makam odasında defalarca tecavüz etti

Konya'da üniversitede görevli iki evli akademisyen arasındaki yasak aşk, iddiaya göre kadının ayrılmak istemesi sonrasında tehdit ve tecavüzle son buldu. Karşı taraftan şikayetçi olan kadın, şahsın kendisine makam odasında defalarca tecavüz ettiğini söyledi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, her ikisi de evli ve iki çocuklu olan Konya Selçuk Üniversitesi'nde görevli olan Ö.G.H. ile H.S.Ç. arasında kendi rızalarıyla ilişki yaşandı. Daha sonra Ö.G.H. çalıştığı fakültenin bölüm başkanı Prof. Dr. H.S.Ç'nin 2 yıl boyunca cinsel saldırı, tehdit, hakaret ve şantajlarına maruz kaldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Makam odasında tecavüzle suçlanan H.S.Ç ise "Unvanımı kullanarak akademik yükselme planı yapmış" diye kendisini savundu.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Ö.G.H. bir süre sonra ayrılmak isteyince, tehdit, şantaj ve tecavüze uğradığını iddia etti. Genç kadın savcılığa yaptığı suç duyurusunda şunları anlattı:

AYRILMAK İSTEYİNCE TEHDİT EDİLDİ

"H.S.Ç'yi 20 yıldır tanırım. İkimizde evli ve çocukluyduk. Mart 2016'da duygusal bir ilişkiye başladık. İlk 2-2.5 ay karşılıklı mesajlaşmalar, duygusal paylaşımlarla geçti. Görüntülü konuşmalar ve mesajlaşmalar esnasında tatmin olmalar, birçok resim istemeler oldu. Başta bu isteklere ben de karşılık verdim. Ağustos 2016'da yaptığımızın yanlış olduğunu, ikimizin de evli olduğunu ve ayrılmak istediğimi söyledim. Ne olduysa ondan sonra oldu. H.S.Ç. ayrılmayı kabul etmediğini, ayrılırsam beni herkese rezil edeceğini, elinde resim, video ve ses kayıtları olduğunu söyledi. 'Elimde 300 fotoğrafın, 50 sayfa yazışma ekran görüntün var. Herkese göndereceğim' diye tehditlerine devam etti. Büyük oğluma, eşime fotoğraflarımı atacağını söyledi. Korkularımdan dolayı ne istediyse yaptırdı.

"ÖZEL FOTOĞRAFLAR ATTIRDI"

Söylediği renk ve şekilde giyinip, özellikle yüzümün çıkmasını, gülümsememi, öpücük atmamı, özel yerlerimin göründüğü fotoğraflar istiyordu. Eşimle, çocuklarımla olan ilişkilerime de karışmaya başladı. Eşimden çiçek aldığım için bana bir sürü küfür ve hakaretlerde bulundu. Çocuklarımla sinemaya giderken arayıp küfürler edip 'Benden izin aldın mı? Eve döneceksin, bana fotoğraf atacaksın' diyerek tehdit edince, çocuklarım arabada beklerken, eve çıkıp fotoğraf attırdı bana. Uyguladığı psikolojik şiddet ile onun kuklası gibi 'gel' derse gelen, 'git' derse giden, durmadan aşağıladığı, hakaret ettiği biri olmuştum.

"DEFALARCA TECAVÜZ ETTİ"

İstemememe ve karşı koymama rağmen tehdit ve şantajla makam odasında 3, benim odamda bir, arabada ise 3 kez olmak üzere 7 kez ilişkiye girdik. Antalya, Bursa ve makam odasında olmak üzere 3 kez de yine tehdit ederek tecavüz etti. Kasım 2016'da Antalya'ya kongreye gitmeye zorladı, eşim de gelmek istedi. Ancak H.S.Ç. 'O gelirse her şeyi anlatırım, söyle gelmesin' diyerek tehdit etti ve eşime bir sürü yalan söyleyerek yalnız gittim. Burada H.S.Ç. odasına çağırdı, isteğim dışında birkaç kez ilişkiye girdi. 2017 Mayıs'ta Bursa'daki kongreye beni gitmek zorunda bıraktı. Akşam kaldığım odaya geldi, 'Ya benimle olursun ya da resimlerini, yediğin haltları herkese yayarım' diye tehdit etti.

"BİR GÜNDE 98 KEZ ARADI"

'Yapma, hiç mi bana acımıyorsun. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin' diye yalvardım. Ama hiç bir tepki vermeden o akşam da 2-3 kez isteğim dışında benimle ilişkiye girdi. 2017 yılının sonlarına doğru mesai bitiminden sonra beni makam odasına çağırdı. Gittiğimde kalkıp, kapıyı kilitleyip ışığı kapatarak beni duvara doğru yasladı. 'Sakın sesini çıkartma gebertirim' diyerek ilişkiye girdi. Mayıs 2018'de WhatsApp'tan engelledim, farklı numaralardan mesaj atmaya devam etti. Telefonumda WhatsApp uygulamasını kaldırdım, yine ısrarla farklı numaralardan aramayı sürdürdü. Bir günde tam 98 kez aradığını biliyorum. Psikolojim altüst oldu, bu durum eşime, çocuklarıma da yansıdı. Bunun sonucunda Mayıs 2019'da eşimden boşandım. Korkumdan, tehdit ve şantajlarından polise gidemedim, şikayetçi olamadım. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Her şeyi göze alarak gelip şikayetçi oldum."

"AKADEMİK KARİYERİMİ KULLANMAK İSTEDİ"

Suçlanan Prof. Dr. H.S.Ç. ifadesinde kendisini şöyle savundu: "Ö.G.H. sınıf arkadaşımdı. Dekan yardımcısı olduktan sonra Ö.G.H. sık sık makam odama gelmeye başladı. Yakın arkadaşlığımız Mart 2016'da duygusal ilişkiye dönüştü. İlişkimiz belirli aralıklarla Mayıs 2018'e kadar sürdü. Bana sürekli doçent olmak istediğini söylüyordu. İlişkimizin son dönemlerinde kullanıldığımı hissetmeye başladım, kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Hırçın ve tehditkar tavırları engellenemez boyutlara ulaştı. Eğer kendisine doçentliğe başvurusuna yardımcı olmazsam aramızda olanları eşime, arkadaşlarıma anlatmakla tehdit etti. İlişkimizin son süreçleri ve ayrılma sürecimiz çok şiddetli geçiyordu. Karşılıklı birbirimize hakaret, küfür, aşağılayıcı mesajlarımız olmuştur. Bende kendisine ait cinsel içerikli resimler bulunmamaktadır. Resimleri kendi isteği ve rızasıyla bana göndermiş, daha sonra silmişimdir. Şimdi amacını daha iyi anlıyorum 'mesleki yeterlilik ve unvanımı kullanarak akademik yükselme planı' varmış."

BAŞKA BÖLÜMDE GÖREVLENDİRİLDİ

Ö.G.H'nin Mart 2020 tarihinde yaptığı suç duyurusunun ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel saldırı, tehdit, hakaret, şantaj suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Prof. Dr. H.S.Ç'nin akademisyen Ö.G.H'yi "müstehcen fotoğraflarını paylaşmakla tehdit ettiği, şantaj ve hakaretlerde bulunduğu 30 sayfalık WhatsApp yazışmaları da soruşturma dosyasına girdi. Ö.G.H. koruma kararı da aldırdı. İddialarla ilgili soruşturma başlatan Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ise, Ö.G.H'yi üniversitenin başka bölümünde görevlendirdi.

Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 08:44

Son Dakika 3. Sayfa 'Artık dayanamıyorum' diyerek savcılığa koştu: Makam odasında defalarca tecavüz etti - Son Dakika

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