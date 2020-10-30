Artova'da danelik mısır hasadı yapıldı - Son Dakika

Tokat'ın Artova ilçesinde danelik mısır hasadı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla danelik mısır tohum firmaları ve bazı köylerdeki önder çiftçilerle yapılan görüşmeler sonucunda yüzde 50'si çiftçi, diğer bölümü firma katkısıyla temin edilen dane mısır tohumları, mayıs ayında Artova'da 13 dekar alanda ekilmişti.

Gelişimini tamamlayan ürünler, hasat edilerek dekara 1300 kilo olmak üzere toplamda 16 bin 900 kilogram dane mısır hasadı yapıldı.

Böylece ilçede havza bazlı üretim sisteminde bulunan 7 çeşit tarla ürününe 8'inci ürün olarak danelik mısır üretimi dahil edilmiş oldu.