Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı - Son Dakika

- Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı

ARTVİN - Artvin'in yayalarında küçükbaş hayvan besiciliği yapan sürü sahipleri ani bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürü sahipleri, küçükbaş hayvanlarını otlatabilmek için alt yaylalara inmek zorunda kaldı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı yaylalarda bulunan sürü sahiplerini olumsuz etkiledi. 2 bin 580 rakımlı Bilbilan Yaylası ve 2 bin 400 rakımlı Maden Köyü Büyükdağ Yaylası kar yağışı nedeniyle beyaza bürüdü. Yaz aylarını yaylada sürülerini otlatarak geçiren besiciler, ani bastıran karla yağışı nedeniyle rakımlı daha düşük ve karın yağmadığı yaylalara indi.