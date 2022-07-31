Emekli imam 30 yıl sonra yeniden başladığı resimde ilk sergisini açtı

Artvin'de çocuk yaşlarda başlayan resim yapma tutkusuna, din görevlisi olarak çalıştığı yıllarda ara veren emekli imam Nurettin Temiz, 30 yıl sonra Kırşehir'de ilk sergisini açtı.

Şavşat ilçesinde, 5 yaşındayken komşuda gördüğü Osmanlı dönemine ait bir resimle içindeki tutkuyu keşfeden Temiz, ortaokul ve lise yıllarında kendini geliştirdi.

Babasının karşı çıkması nedeniyle evlerinin çatısında gizli gizli resim yapan Temiz, çizdiği bir resmin halk eğitim merkezine satın alınmasıyla sanatını devam ettirmeye karar verdi.

Lisede okul müdürü ve halk eğitim merkezi görevlilerinin teşvikiyle kendini geliştiren Temiz, imam hatip lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında imam olarak Şavşat ilçesindeki bir köy camisinde görev yapmaya başladı.

Temiz, 1989 yılından itibaren resim yapmaya ara vererek görevini Artvin, Samsun ve 1994 yılında tayin olduğu Kırşehir'de sürdürdü. Camilerdeki görevini aksatmaması için resim tutkusunu bir kenara bırakan Temiz, emekli olduktan sonra tekrar tuvalini ve fırçasını eline alarak yaklaşık 30 yılın ardından resim yapmaya başladı.

Evinin bir odasını çalışma mekanı haline getiren 55 yaşındaki Nurettin Temiz, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren, resim yapmanın kendisinde bir tutku haline geldiğini belirterek, "İlkokul, ortaokul ve lise dönemlerimde resim dersim hep 10'du. Herkes bana resim yaptırıyordu." dedi.

"30 yıl elime bir fırça bile almadım"

"Emekli olduğum 2019 yılına kadar bir fırça veya tuval alıp resim yapmadım ama hep hayal ettim." diyen Temiz, şöyle devam etti:

"Medyayı takip ettim. TRT'deki resim yapma programlarını izlerdim. 30 yıl elime bir fırça bile almadım. Emekliliğimi bekledim ki görevimde hiçbir aksamaya mahal vermeyeyim diye. Hiçbir kursa da gitmedim. Gitmek isterdim ama zaman bulamadım. Bazı eksiklikleri bu işin pirlerine sorup danıştım. Tamamen Rabbimin bana verdiği bir yeteneği, ben 30 yıl sonra çıkardım."

Yaptığı resimlerin görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaştığını dile getiren Temiz, 52 tablodan oluşan ilk sergisini de temmuz ayında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtığını söyledi.

Olumlu dönüşler aldığını belirten Temiz, resme devam edip ikinci sergiyi açmak istediğini ifade etti.

Resim yapmaya ara vermeyi düşündüğü bir dönemde yurt dışından aldığı telefonun da kendisini teşvik ettiğini anlatan Temiz, şunları kaydetti:

"Yabancı ülkeden birisi telefon açtı. 'Hocam resimlerin satılık mı?' diye sordu. Bıraktım dedim. 'Neden bıraktınız, tarzınız çok güzel? Din görevlisisiniz, sizin gibi din görevlisi olup da bu işlere meyilli olanlara çok ihtiyacımız var, sizi resim yaparken görmek istiyorum.' dedi. O telefonla içimde körelmeye giden, küllenen resim tutkusu yeniden alevlendi. Yeniden malzemeleri çıkardım, tuvalleri aldım."