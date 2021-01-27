Artvin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Artvin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ardanuç ilçesinde yaşayan E.A, evlenmek amacıyla görüştüğü bir kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin H.S, Y.B. ve K.T. olduğu belirlendi.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kadın şüpheli H.S, ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programın ardından Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul'dan Artvin'e getirildi.

Erkek şüphelilerden K.T, Van'da, Y.B. de Ağrı'da yakalandı.

Sağlık kontrollerinden geçirilen zanlılardan Y.B, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. H.S. ile K.T. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan H.S. tutuklandı, K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.