Artvin'de Kaçak Mallar Artış Gösterdi

10.01.2026 13:07
Artvin Valisi, Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak mal değerinin 3,4 milyar liraya çıkığını açıkladı.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Valisi Turan Ergün, " Sarp Sınır Kapısı'nda geçen yıl el konulan kaçak malzemelerin değeri 936 milyon lira iken, bu yıl bu rakam 3,4 milyar liraya yükselmiştir. Hopa Limanı'ndan 284 gemi çıkış yaparken, bir önceki yıl bu sayı 357 idi. İhracat rakamlarına geldiğimizde; Hopa Limanı üzerinden gerçekleştirilen, yani bizim aracılık ettiğimiz ihracat tutarı 2025 yılında 1 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Limanda yapılan işlemlerden elde edilen vergi geliri 632 milyon liradan 234 milyon liraya gerilemiştir" dedi.

Artvin Valisi Turan Ergün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Artvin'de görev yapan gazetecilerle ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Ergün, Artvin özelinde 2025 yılında yaşanan gelişmeler ve yapılan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ergün, şöyle konuştu:

"2025 yılında Sarp Hudut Kapısı'ndan toplam 5 milyon 42 bin kişi giriş-çıkış yapmıştır. Bu rakam, hem Gürcistan'a çıkışları hem de Gürcistan'dan Türkiye'ye girişleri kapsamaktadır. Geçen yıla kıyasla giriş-çıkışlarda yüzde 8,3'lük bir azalma söz konusudur. Araç geçiş sayılarına baktığımızda ise kamyon, binek araç ve otomobiller dahil olmak üzere toplam 740 bin araç geçişi gerçekleşmiştir. Bu rakam Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkışların tamamını kapsamaktadır. Araç geçişlerinde de bir önceki yıla göre yüzde 6,6'lık bir azalma görülmektedir.

Sarp Sınır Kapısı'nda geçen yıl el konulan kaçak malzemelerin değeri 936 milyon lira iken, bu yıl bu rakam 3,4 milyar liraya yükselmiştir. Hopa Limanı'ndan 284 gemi çıkış yaparken, bir önceki yıl bu sayı 357 idi. İhracat rakamlarına geldiğimizde; Hopa Limanı üzerinden gerçekleştirilen, yani bizim aracılık ettiğimiz ihracat tutarı 2025 yılında 1 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Limanda yapılan işlemlerden elde edilen vergi geliri 632 milyon liradan 234 milyon liraya gerilemiştir."

Kaynak: ANKA

Sarp Sınır Kapısı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Artvin, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:52
