Artvin'de, Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneğince (HAYDİKO) sahipsiz hayvanlar için kermes düzenlendi.

Valilik önünde açılan kermeste, gıda, süs eşyaları, takı, kitap gibi farklı ürünler satışa çıkarıldı.

Kermesi ziyaret ederek maddi destekte bulunan Vali Yılmaz Doruk, ilgililerden derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Dernek Başkanı Emel Meriç, gazetecilere, sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanlar için düzenledikleri kermese Artvin halkının gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Dernek olarak yapılan bağışlar ve kişisel imkanlar ölçüsünde sahipsiz hayvanlara fayda sağlamak için çaba sarf ettiklerini anlatan Meriç, "Kentte sahipsiz ve muhtaç hayvan sayısı arttığı için giderlerimiz de arttı. Başka gelirimiz olmadığı için bu kermesi düzenledik. Güzel de oldu. Sabahtan beri birçok insanla burada dayanışma gösteriyoruz." dedi.

Meriç, dernek üyeleri ve hayvan severlerin yaptığı ürünlerin satışından elde edilecek gelirin tamamının hayvanlar için harcanacağını belirterek, "Yaşam köy adını verdiğimiz alanda 90 civarında köpeğimiz var. Tedavi ettirdiğimiz bir kedi, bir köpeğimiz var. Tedavi edilmesi gereken başka hayvanlarımız da var ama bu tamamen derneğimizin maddi gücüyle alakalı." diye konuştu.