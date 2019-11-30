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Artvin'deki çifte köprüler tarihe meydan okuyor

6 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan tarihi Çifte Köprüler, kesme taş mimarisiyle tarihe meydan okuyor.

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Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan tarihi Çifte Köprüler, kesme taş mimarisiyle tarihe meydan okuyor.


Artvin'in Arhavi ilçesi Ortacalar köyüne 25 kilometre uzaklıktaki Arılı ve Küçükköy yol ayrımında bulunan ve birbirine dik gelecek şekilde iki köprüden meydana gelen tek gözlü ve eğimli yola sahip Arhavi Çiftekemer Köprüleri tarihe meydan okuyor. 18. yüzyılda Osmanlı döneminde yaptırılan Çiftekemer Köprüler günümüzde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.


Bölgeyi ziyaret eden turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Çifte Köprüler, Ünlü Kamilet Vadisi'nden akan derenin üzerine kesme taş kullanılarak yapıldı. Çifte Köprüler, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 2003 yılında restore edilerek, birkaç yıl önce ışıklandırması yapıldı.


Artvin'in Arhavi ilçesinde birbirini tamamlayan ve tam daire olma özelliği taşıyan tarihi Çifte Köprüler, 18'inci yüzyılda Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Türkiye'nin kuzey doğusunda, Gürcistan sınırında yer alan Artvin, yaban hayatını, bitki çeşitliliğini, yaşlı ormanları, göl ve şelaleleri barındıran eşsiz doğasının yanı sıra asırlara meydan okuyan taş köprüleriyle de alternatif turizmde ilgi odağı konumunda. Tarihi köprüler arasında yer alan Arhavi ilçesine bağlı Ortacalar bucak merkezindeki Çifte Köprüler, yılın her dönemi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Tam daire olacak şekilde birbirini tamamlayan ve zengin bitki çeşitliliğiyle ünlü Kamilet Vadisi'nden akan derenin üzerine kesme taş kullanılarak yapılan köprüler, yöredeki taş işçiliğinin önemli örneklerinden sayılıyor. - ARTVİN

Küçükköy, Arhavi, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
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