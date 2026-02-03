Artvin'deki Çığ Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Artvin'deki Çığ Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

03.02.2026 23:33
Vali Ergün, Ardanuç'taki çığ altında kalan Bülent Gezer için arama faaliyetlerinin durmadığını belirtti.

Haber: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) için düzenlenen bröve ve sertifika takdim töreninde, Ardanuç'ta 35 gündür çığ altında olan Bülent Gezer ile ilgili soruya yanıt verdi. Ergün, "Ardanuç'taki yaylada arama kurtarma faaliyetleri sona ermedi, sadece yüksek çığ riski nedeniyle geçici olarak ara verildi. Çalışmalar, ekiplerin can güvenliği sağlanarak, teknik ve bilimsel veriler doğrultusunda devam edecek." dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Aksu Dağı mevkisinde, 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ faciasında 3 kişi kar altında kaldı. Olayın ardından başlatılan yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çığ altında kalan Bülent Gezer'e ise aradan geçen 35 gündür ulaşılamadı.

"Arama kurtarma faaliyetleri sona ermemiş olup, geçici olarak ara verilmiştir."

Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç'taki arama kurtarma çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Son günlerde kamuoyunda, Ardanuç'taki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu görüyoruz. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim: Arama kurtarma faaliyetleri sona ermemiştir. Yalnızca bölgede tespit edilen yüksek çığ riski nedeniyle çalışmalara geçici olarak ara verilmiştir.Nitekim çalışmaların dördüncü gününde bir aracın üzerine çığ düşmüş, çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Bu olay, bölgede riskin ne kadar ciddi olduğunu hepimize göstermiştir. Şu anda ekiplerimiz AFAD koordinasyonunda düzenli aralıklarla bölgeye gitmekte, dronlarla alan taraması yapmakta ve teknik incelemelerini sürdürmektedir. Bugüne kadar çok sayıda değerlendirme yapılmış, tüm incelemelerde çığ riskinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu süreçte elde edilen tüm bilgiler ailemizle de düzenli olarak paylaşılmaktadır."

"Arama kurtarma çalışmaları risk ortadan kalktığında yeniden başlatılacak"

Bugün dünyada, çığ altında kalan bir kişiye insan gücü olmadan ulaşmayı sağlayacak bir teknoloji bulunmamaktadır. Bu da ekiplerimizin doğrudan sahaya girmesini gerektirmektedir. Ancak hem çalışma alanında hem de bölgeye ulaşım güzergahlarında ciddi riskler mevcuttur. Bu nedenle, görevli personelin can güvenliği bizim için birinci önceliktir. Hepimizin ortak amacı, hayatını kaybeden vatandaşımıza ulaşmak, acılı ailesinin bir nebze olsun yüreğini ferahlatmak ve sevdiklerini layıkıyla toprağa verebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda bilimsel veriler, teknik raporlar ve uzman görüşleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz. Risk tamamen ortadan kalktığında, Allah'ın izniyle, çalışmalar yeniden başlatılacaktır.

Bu sürecin ne zaman tamamlanacağı hava koşullarına bağlıdır. Bugün, yarın ya da ilerleyen günlerde olabilir. Gözlemlerimiz ve değerlendirmelerimiz aralıksız sürmektedir. Ancak yeni can kayıplarına yol açabilecek bir adım atmamız ne hukuken, ne ahlaken ne de vicdanen kabul edilebilir.Bu nedenle tüm kamuoyundan ve basın mensuplarından sürece hassasiyetle yaklaşmalarını, yapılan teknik değerlendirmeleri ve güvenlik gerekçelerini dikkate almalarını rica ediyorum."

Kaynak: ANKA

