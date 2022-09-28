Borçka'da elektrik kesintisi - Son Dakika
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Borçka'da elektrik kesintisi

28.09.2022 11:36
Borçka'da elektrik kesintisi

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyde programlı elektrik kesintisi yapılacak.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyde programlı elektrik kesintisi yapılacak.

ÇEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Borçka Şube Şefliği sorumluluk alanı içerisinde köy şebekelerini besleyen enerji nakil hattı güzergahında bakım onarım çalışması sırasında gerekli can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla yarın Çifteköprü köyü Çakmaklar Mahallesi'ne elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, kesintinin 09.30-15.00 saatleri arasında uygulanacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borçka'da elektrik kesintisi - Son Dakika

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