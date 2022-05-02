Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bayram ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Doruk, Şehit Tamer Aktaş Polis Merkezi Amirliği, 25. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı ve İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin bayramını kutladı.

Garnizon Komutanlığı Şehitliğini de ziyaret eden Doruk, dua etti ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Doruk, Artvin Devlet Hastanesi'ne de gelerek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, bayramlarını kutladı.

Bayramların, örf ve adetlerin önemli bir parçası olduğunu belirten Doruk, "Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerin sorumluluğuyla hareket ederek, sevgi ve merhamete muhtaç, yetim, öksüz, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olalım. Bu düşüncelerle, kıymetli Artvinli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bir sonraki ramazana sağlık ve esenlikle kavuşmamızı diliyorum." dedi.