Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan kamu kurumlarını ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan kamu kurumlarını ziyaret - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan kamu kurumlarını ziyaret

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentteki bazı kamu kurumlarını ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan kamu kurumlarını ziyaret, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentteki bazı kamu kurumlarını ziyaret etti.

İlk olarak DSİ 26. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Doruk, kurumun çalışmaları ve projeleri hakkında Bölge Müdürü Celal Tokalak'tan bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Tokalak, Artvin'de yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Tokalak, Yusufeli Barajı ve HES Projesinin hızla devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alıyor. Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövdesine bugüne kadar 2 milyon 650 bin metreküp beton dökülerek barajın gövde yüksekliği 190 metreye ulaştı." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve temeli 26 Şubat 2013'te atılan barajda, 2,13 milyar metreküp su depolanacağına dikkati çeken Tokalak, Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında ülke ekonomisine yılda yaklaşık 450 milyon liralık katkı sağlayacağını kaydetti.

Tokalak, Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü de ifade etti.

Vali Doruk, daha sonra Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Fen Lisesini ziyaret ederek, okulun mevcut durumu ve eğitimi hakkında bilgi aldı.

Doruk, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, düzenli ders çalışmalarını ve bolca kitap okumalarını tavsiye etti.


Seyitler köyünde yapımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasını da inceleyen Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'den bina hakkında bilgi aldı.

Şerif Yılmaz 2, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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