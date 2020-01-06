Artvin yusufeli yeni yerleşim projesinde sona geliniyor - Son Dakika

Yusufeli yeni yerleşim projesinde sona geliniyor

Artvin'de yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek çift eğrilikli kemer beton köprü kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacağı belirtilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanındaki altyapı çalışmalarının, yüzde 95'i tamamlandı. 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçede, yeni yerleşim yeri çalışmalarında sona yaklaşılırken, kaba inşaatları beliren bina ve yapılardaki çalışmalar da aralıksız sürüyor. İlçe sakinleri ise 69 yıllık yerleşim yerlerine veda etmeye hazırlanıyor.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 100 katlı bir gökdelene eş değerde 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii'nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut inşa edilecek, 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdüğü ilçede 2'nci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapımı sürüyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. Yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi, inşaatların tamamlanmasının ardından Yansıtıcılar mevkisine taşınma sürecine başlanacak.

YENİ İLÇE 2 KAT DAHA BÜYÜK OLACAK

Bölgede ihale edilen hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camisi, müftülük, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul olmak üzere bir kısım kamu binalarının yapım çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlanan yeni ilçe merkezindeki 2'inci bölgede de, alt yapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmaları ihale süreci ise devam ediyor. 24 Eylül 2019'da gerçekleştirilen 2'inci ihale kapsamında; 3'üncü bölgede 224 konut, 8 iş yeri ve semt camisi yapılması da planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yeni ilçenin yeri, 70 hektar alan üzerine kurulu mevcut ilçeye göre 2 kat daha büyük olacak.

MEZARLAR DA TAŞINIYOR

Alt yapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine mezarlar da taşınıyor. Yusufeli Belediyesi sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaptı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Vatandaşların talepleri ile tespit edilen 500 dolayında mezar, yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınıyor.

'GÜZEL BİR YERLEŞİM YERİ OLACAK'

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yeni ilçede süren çalışmaları yerinde inceleyerek, projede sona yaklaşıldığını belirtti. Özdemir, Sizlerinde gördüğü gibi yeni yerleşim yerindeyiz. Hükümet konağı ve bir çok inşaat son aşamasında gelmiş durumda. Çok güzel ve modern kamu konutları yapılıyor. Görevli firmalar, taahhüt ettikleri sürede çalışmalarını tamamlayacak şekilde çalışıyor. Birinci bölgede kamu binaları bitmek üzere. Çalışmalarda hiçbir sorun yok. Güzel bir yerleşim yeri olacak. Yusufeli 21'inci asrın ilçesi olacak. Zaman zaman ilçe sakinleri de buraya getirip, burayı görmelerini sağlayacağız. Hiç kimse endişe etmesin, 2021'de yeni yerleşim yeri hazır olacaktır dedi.

'HEP BİRLİKTE İLÇEYİ KURMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Yeni yerleşim yerinde çalışmalarını sürdüren Elektrik Mühendisi Büşra Yavuz, projede görev aldıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını söyleyerek, Yusufeli için çalışıyoruz, hep birlikte yeni yerleşim yerini kurmaya gayret ediyoruz. Tüm arkadaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz diye konuştu.

'BURADA ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ'

Mimar Yasemin Karataş da, Burada halkımıza ve ilçemize hizmet etmekten gurur duyuyorum. Diplomamı alıp ilk burada görev aldım. Yeni şeyler öğreniyorum, bana ciddi katkısı oluyor. Ben de katkı sunmaya gayret ediyorum. Burada çalışmaktan mutluyuz ifadelerinde bulundu.

'MUHTEŞEM BİR YER OLACAĞINA İNANIYORUM'

İlçe sakini Ekrem Eğişlmez ise, hayata geçirilecek yeni yerleşim yerinin son halini merakla beklediklerini dile getirerek, Proje büyük oranda bitmiş durumda. Çok güzel konutlar, parklar ve kamelyalarıyla harika bir yer inşa ediliyor. Alan geniş, muhteşem bir yer olacağına canı gönülden inanıyorum dedi.

YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ

Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis'e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da yerleşim merkezi, yeniden Ersis'ten Öğdem'e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin'in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı. Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize'den Artvin'e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem'den bugünkü merkezi olan Ahalt'a nakledildi.

YUSUFELİ BARAJI VE HES

Artvin'de, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 mega waat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metre karelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. 2 bin 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek.