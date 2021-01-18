Artvinli lise öğrencisi Milli Piyango ikramiyesini sokak hayvanları için bağışladı - Son Dakika

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Sıla Küçükaltun, Milli Piyango biletine isabet eden ikramiyesini Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağışladı.

17 yaşındaki Küçükaltun, 100 lira olan Milli Piyango ikramiyesini sokak hayvanlarının bakımı için açılan hesaba yatırarak dekontunu Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar'a teslim etti.

Belediye Başkanı Acar, makamında kabul ettiği Küçükaltun'u duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, sokak hayvanları konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı duygulandığını söyledi.

Yardımın kendisi için anlamının büyük olduğunu dile getiren Acar, "Bizim can dostlarımıza yönelik çalışmalarımıza kocaman yüreği ile destek olmaya çalışan evladımızın bu davranışının tüm insanlara örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Sıla Küçükaltun ise sokak hayvanları için yaptığı yardımdan dolayı mutlu olduğunu belirterek, okul arkadaşlarıyla sokak hayvanlarının bakımlarını desteklemek üzere yeni çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Acar, anlamlı davranışından dolayı Küçükaltun'a çeşitli hediyeler verdi.