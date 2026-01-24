Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

Gümüş fiyatları, bu akşam saatlerinde tarihi bir rekor kırdı. New York Ticaret Borsası'nda (COMEX) işlem gören vadeli kontratlarda gümüşün ons fiyatı ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

ARZ SIKIŞTI, TALEP PATLADI

Gümüşte yaşanan sert yükselişin arkasında iki temel unsur öne çıktı. Sanayi kaynaklı talebin güçlü şekilde artması ve yatırımcıların gümüşü güvenli liman olarak tercih etmesi fiyatları yukarı taşıdı. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, elektronik ve yarı iletken sektörlerinde gümüşün vazgeçilmez bir hammadde haline gelmesi talebi ciddi biçimde artırdı.

ÜRETİM YETERSİZ KALIYOR

Gümüş üretiminin büyük ölçüde diğer metallerin yan ürünü olarak yapılması, arzın talep hızına ayak uydurmasını zorlaştırıyor. Bu durum da fiyatlar üzerinde kalıcı bir baskı oluşturuyor. Uzmanlar, arz-talep dengesindeki bu sıkışmanın rekor seviyeleri tetiklediğine dikkat çekiyor.

GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ GÜÇLENDİ

Jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları altınla birlikte gümüşe yöneltti. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine başlaması da gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı.

ALTIN DA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Gümüşteki yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Altının ons fiyatı 4.973 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul'da hisse senetleri yükseliş gösterirken, dolar ve euroda ise sınırlı artışlar gözlendi.